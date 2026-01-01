Le Chant des forêts La Ferté-Bernard

Le Chant des forêts

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 20:00:00

fin : 2026-01-26 21:33:00

Date(s) :

2026-01-26

Au coeur des forêts des Vosges.Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. Documentaire de Vincent Munier .

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24

