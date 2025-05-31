Le chant des Forêts ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye
Le chant des Forêts ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye lundi 13 avril 2026.
Le chant des Forêts
ancienne halle 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13 22:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Projection du film Le chant des Forêts , réalisé par Vincent Munier, à l’Ancienne Halle. .
ancienne halle 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 63 72 patricia@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : Le chant des Forêts
L’événement Le chant des Forêts Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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