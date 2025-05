Le Chant des Haenyeo d’Udo – Cosmopolis Nantes, 31 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 16:00 – 17:30

Gratuit : non Gratuit. Sur réservation : Tél. 02 52 10 82 00

Projection et rencontre proposées dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature » Ce film raconte le mouvement de résistance des plongeuses de Jeju en 1932 contre l’exploitation japonaise. Ce mouvement est resté dans l’histoire comme la première et la plus grande mobilisation sociale féminine de la Corée, avec plus de 17 000 plongeuses de Jeju y participant. En chantant d’une seule voix, les plongeuses exprimaient leur révolte face à leur vie difficile, et leur chanson est devenue un symbole de leur volonté inébranlable et de leur solidarité. Ce film révèle les histoires cachées des plongeuses de Jeju, explorant en profondeur la résistance et l’esprit de solidarité des femmes dans l’histoire de la Corée.Après la projection, une occasion unique vous sera offerte de rencontrer le réalisateur et d’entendre ses réflexions sur l’œuvre et son processus créatif.Partenaires avec Ville de Jeju, CC Jeju et Jeju Content Agency

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr