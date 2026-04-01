Le Chant des kobö, conte dessiné et musical Résidence Les Arts Improvisés Saint-Aubin-de-Bonneval

Saint-Aubin-de-Bonneval

Le Chant des kobö, conte dessiné et musical

Résidence Les Arts Improvisés 1 rue du Champs Thomas Saint-Aubin-de-Bonneval Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un conte dessiné et musical à la croisée de la légende locale et de l’univers fantastique.

Un narrateur, deux chanteuses et musiciennes. Une illustratrice qui fait naître les paysages en direct.

Suivez Solstice, personnage non binaire passionné par les oiseaux, dans une aventure poétique et immersive.

> Accessible dès 7 ans. .

Résidence Les Arts Improvisés 1 rue du Champs Thomas Saint-Aubin-de-Bonneval 61470 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72

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English : Le Chant des kobö, conte dessiné et musical

L’événement Le Chant des kobö, conte dessiné et musical Saint-Aubin-de-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-14 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault