Le chant des lions Espace André Lejeune Guéret

Le chant des lions

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Le nouvel opus de l’équipe des Téméraires l’incroyable histoire de la création d’une chanson emblématique…

1933. Germaine Sablon, l’une des chanteuses les plus

populaires de la capitale rencontre Joseph Kessel, journaliste, auteur et aviateur. Leur coup de foudre est immédiat mais la guerre arrive et transforme leur vie. Toutes les chansons de Germaine Sablon sont tombées dans l’oubli… Toutes, sauf une. Celle qu’ils ont créée ensemble Le Chant des partisans.

Cie Le Grenier de Babouchka

Auteurs Julien Delpech et Alexandre Foulon

Mise en scène Charlotte Matzneff, assistée de

Manoulia Jeanne

Distribution Marina Pangos, Éric Chantelauze,

Thierry Pietra, Thibault Pinson, Elodie

Colin, Mehdi Bourayou

Musique Mehdi Bourayou

Scénographie Antoine Milian

Lumière Moïse Hill

Costume Corinne Rossi

Production Ki m’aime me suive. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

