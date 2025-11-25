Le chant des lions Espace André Lejeune Guéret
Le chant des lions Espace André Lejeune Guéret mardi 25 novembre 2025.
Le chant des lions
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Le nouvel opus de l’équipe des Téméraires l’incroyable histoire de la création d’une chanson emblématique…
1933. Germaine Sablon, l’une des chanteuses les plus
populaires de la capitale rencontre Joseph Kessel, journaliste, auteur et aviateur. Leur coup de foudre est immédiat mais la guerre arrive et transforme leur vie. Toutes les chansons de Germaine Sablon sont tombées dans l’oubli… Toutes, sauf une. Celle qu’ils ont créée ensemble Le Chant des partisans.
Cie Le Grenier de Babouchka
Auteurs Julien Delpech et Alexandre Foulon
Mise en scène Charlotte Matzneff, assistée de
Manoulia Jeanne
Distribution Marina Pangos, Éric Chantelauze,
Thierry Pietra, Thibault Pinson, Elodie
Colin, Mehdi Bourayou
Musique Mehdi Bourayou
Scénographie Antoine Milian
Lumière Moïse Hill
Costume Corinne Rossi
Production Ki m’aime me suive. .
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

