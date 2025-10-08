Le chant des microbiotes Médiathèque Luce Courville Nantes

Le chant des microbiotes Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Atelier de Mathilde Dantec dans le cadre de la Fête de la scienceVus au microscope, bactéries, champignons et autres virus apparaissent sous la forme d’une foule dense et bariolée. Leurs formes, couleurs et répartitions évoquent des motifs, des rythmes et des notes. Et si l’on essayait de mettre en musique ces illustrations de paysages bien vivants ?

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/