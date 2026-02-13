Le Chant des Partisanes, Le Lieu, Gambais

Le Chant des Partisanes Mardi 10 mars, 15h30 Le Lieu Yvelines

entrée libre

LE CHANT DES PARTISANES / PARTIZANIU DAINOS / ПІСНЯ ПАРТИЗАНІВ

Balade contée trilingue et musicale sur les femmes résistantes

Tout public à partir de 10 ans / Scolaire du CM2 à la Terminale

Durée : 1h25

« Nous sommes trois femmes. Trois artistes européennes. Trois artistes de langues, de cultures et d’univers différents. Trois artistes agitées par cette même question brûlante : que faire face à la brutalité du monde ? Face à la peur et au sentiment d’impuissance qui submergent ? Comment agir aujourd’hui ?

Nous voulons plonger dans ce que les femmes ont fait à travers l’Europe et les époques ; mettre en lumière leurs actes de résistance, trop souvent ensuite invisibilisés ; puis mêler ces figures réelles aux héroïnes de contes, chants et mythes issus de nos trois cultures ; pour créer un dialogue entre présent et passé ; pour agir avec nos armes : en transmettant leurs histoires… »

Ariane Pawin (France), Milda Varnauskaité (Lituanie), Oksana Zhuravel-Ohorodnyk (Ukraine)

Le Chant des Partisanes est une création in situ, en déambulation intérieure comme extérieure. Elle mêle des récits de femmes résistantes en France, Lituanie et Ukraine, accompagnés de chants et musiques empruntant au folklore ukrainien et à la poésie contemporaine.

DISTRIBUTION

Création, écriture et interprétation : Ariane Pawin et Milda Varnauskaité – Création musicale: Oksana Ohorodnyk – Accompagnement à la mise en scène : Abbi Patrix

PRODUCTION : Cie la Fausta (France) et Pasakotojai (Lituanie). COPRODUCTION : Centre des Arts du Récit, Le Lieu, Lietuvos Nacionalinis Muziejus (Musée National de Lituanie) Maison du Conte. SOUTIEN : Saison de la Lituanie en France, l’Institut Français de Paris, le Conseil Culturel Lituanien, Comité de Jumelage Grenoble-Kaunas, Musée de la Résistance et de de la Déportation en Isère, FEST.

Plus d’infos :

https://ariane-pawin.wixsite.com/conteuse-comedienne/le-chant-des-partisanes

Teaser :

https://vimeo.com/1120814127

Le Lieu 10 Chemin des Pimentières Gambais 78950 Yvelines Île-de-France

Cie la Fausta – Ariane Pawin arts du récit arts de la rue

Mindaugas Černeckas