Le chant des partisanes # Partizaniu dainos # Пісня партизанів Médiathèque Françoise Sagan Paris

Nous sommes trois femmes. Trois artistes

européennes. Trois artistes de langues, de cultures et d’univers différents.

Trois artistes agitées par cette même question brûlante : que faire face à la

brutalité du monde ? Face à la peur et au sentiment d’impuissance qui

submergent ? Comment agir aujourd’hui ?

Nous voulons plonger dans ce que les femmes ont

fait à travers l’Europe et les époques ; mettre en lumière leurs actes de

résistance, trop souvent ensuite invisibilisés ; puis mêler ces figures réelles

aux héroïnes de contes, chants et mythes issus de nos trois cultures ; pour

créer un dialogue entre présent et passé ; pour agir avec nos armes : en

transmettant leurs histoires…

Ariane Pawin (France), Milda Varnauskaité

(Lituanie), Oksana Zhuravel-Ohorodnyk (Ukraine)

Le Chant des Partisanes est une création in situ, en déambulation intérieure comme extérieure. Elle mêle des

récits de femmes résistantes en France, Lituanie et Ukraine, accompagnés de

chants et musiques empruntant au folklore ukrainien et à la poésie

contemporaine.

DISTRIBUTION

Création, écriture et interprétation : Ariane

Pawin et Milda Varnauskaité – Création musicale: Oksana Ohorodnyk –

Accompagnement à la mise en scène : Abbi Patrix

PRODUCTION : Cie la Fausta (France) et Pasakotojai (Lituanie). COPRODUCTION

: Centre des Arts du Récit, Le Lieu, Lietuvos Nacionalinis Muziejus (Musée

National de Lituanie) Maison du Conte. SOUTIEN : Saison de la Lituanie en France,

l’Institut Français de Paris, le Conseil Culturel Lituanien, Comité de

Jumelage Grenoble-Kaunas, Musée de la Résistance et de de la Déportation en

Isère, FEST.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

A partir de 10 ans sur inscription

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

