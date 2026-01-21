Le chant des partisanes # Partizaniu dainos # Пісня партизанів Médiathèque Françoise Sagan Paris
Le chant des partisanes # Partizaniu dainos # Пісня партизанів Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 14 mars 2026.
Nous sommes trois femmes. Trois artistes
européennes. Trois artistes de langues, de cultures et d’univers différents.
Trois artistes agitées par cette même question brûlante : que faire face à la
brutalité du monde ? Face à la peur et au sentiment d’impuissance qui
submergent ? Comment agir aujourd’hui ?
Nous voulons plonger dans ce que les femmes ont
fait à travers l’Europe et les époques ; mettre en lumière leurs actes de
résistance, trop souvent ensuite invisibilisés ; puis mêler ces figures réelles
aux héroïnes de contes, chants et mythes issus de nos trois cultures ; pour
créer un dialogue entre présent et passé ; pour agir avec nos armes : en
transmettant leurs histoires…
Ariane Pawin (France), Milda Varnauskaité
(Lituanie), Oksana Zhuravel-Ohorodnyk (Ukraine)
Le Chant des Partisanes est une création in situ, en déambulation intérieure comme extérieure. Elle mêle des
récits de femmes résistantes en France, Lituanie et Ukraine, accompagnés de
chants et musiques empruntant au folklore ukrainien et à la poésie
contemporaine.
DISTRIBUTION
Création, écriture et interprétation : Ariane
Pawin et Milda Varnauskaité – Création musicale: Oksana Ohorodnyk –
Accompagnement à la mise en scène : Abbi Patrix
PRODUCTION : Cie la Fausta (France) et Pasakotojai (Lituanie). COPRODUCTION
: Centre des Arts du Récit, Le Lieu, Lietuvos Nacionalinis Muziejus (Musée
National de Lituanie) Maison du Conte. SOUTIEN : Saison de la Lituanie en France,
l’Institut Français de Paris, le Conseil Culturel Lituanien, Comité de
Jumelage Grenoble-Kaunas, Musée de la Résistance et de de la Déportation en
Isère, FEST.
Le samedi 14 mars 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
A partir de 10 ans sur inscription
Public jeunes et adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
