Le Chant des pierres Place De la Republique Arles 12 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Le Chant des pierres Samedi 12 juillet 2025 Horaires de représentation à partir de 17h30.

Samedi 26 juillet 2025 Horaires de représentation à partir de 17h30.

Samedi 9 août 2025 Horaires de représentation à partir de 17h30. Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-09

Visite en musique par Emmanuelle Bunel (chant et texte) et Ioannis Kourtis (guitare)

Emmanuelle Bunel associe le patrimoine musical au patrimoine architectural du cloître Saint-Trophime. Laissez-vous emporter par sa magnifique voix résonnant d’histoires qui ont voyagé du XIIe au XVe siècle tout autour de la Méditerranée .

Place De la Republique Cloître Saint Trophime

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Musical visit by Emmanuelle Bunel (vocals and text) and Ioannis Kourtis (guitar)

German :

Besuch mit Musik von Emmanuelle Bunel (Gesang und Text) und Ioannis Kourtis (Gitarre)

Italiano :

Visita musicale di Emmanuelle Bunel (voce e testo) e Ioannis Kourtis (chitarra)

Espanol :

Visita musical de Emmanuelle Bunel (voz y texto) y Ioannis Kourtis (guitarra)

L’événement Le Chant des pierres Arles a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme d’Arles