Le Chant des pierres Place De la Republique Arles

Le Chant des pierres Place De la Republique Arles mercredi 15 avril 2026.

Le Chant des pierres

Mercredi 15 avril 2026 de 11h à 11h45.

Samedi 25 avril 2026 de 16h à 16h45. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-04-15 11:45:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-25

Visite en musique par Emmanuelle Bunel (chant et texte) et Ioannis Kourtis (guitare)
Emmanuelle Bunel associe le patrimoine musical au patrimoine architectural du cloître Saint-Trophime. Laissez-vous emporter par sa magnifique voix résonnant d’histoires qui ont voyagé du XIIe au XVe siècle tout autour de la Méditerranée   .

Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20  ot-arles@arlestourisme.com

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English :

Musical visit by Emmanuelle Bunel (vocals and text) and Ioannis Kourtis (guitar)

L’événement Le Chant des pierres Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles

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