Le Chant des pierres

Mercredi 15 avril 2026 de 11h à 11h45.

Samedi 25 avril 2026 de 16h à 16h45. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15 11:45:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-25

Visite en musique par Emmanuelle Bunel (chant et texte) et Ioannis Kourtis (guitare)

Emmanuelle Bunel associe le patrimoine musical au patrimoine architectural du cloître Saint-Trophime. Laissez-vous emporter par sa magnifique voix résonnant d’histoires qui ont voyagé du XIIe au XVe siècle tout autour de la Méditerranée .

Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

Musical visit by Emmanuelle Bunel (vocals and text) and Ioannis Kourtis (guitar)

L’événement Le Chant des pierres Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles