Le chant des pierres Nozeroy
jeudi 17 septembre 2026 · Nozeroy
Informations pratiques
Nozeroy
Le chant des pierres
Collégiale Saint Antoine Nozeroy Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Concert avec Luc Arbogast, chanteur et musicien français qui s’inspire de la musique médiévale.
Réservation sur Hello Asso. .
Collégiale Saint Antoine Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 25 80 35 canozeroy39@gmail.com
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English : Le chant des pierres
L’événement Le chant des pierres Nozeroy a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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