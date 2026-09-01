Informations pratiques

Nozeroy

Le chant des pierres

Collégiale Saint Antoine Nozeroy Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Concert avec Luc Arbogast, chanteur et musicien français qui s’inspire de la musique médiévale.

Réservation sur Hello Asso. .

Collégiale Saint Antoine Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 25 80 35 canozeroy39@gmail.com

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English : Le chant des pierres

L’événement Le chant des pierres Nozeroy a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA