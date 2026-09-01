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AGENDA · Nozeroy

Le chant des pierres Nozeroy

jeudi 17 septembre 2026 · Nozeroy

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Collégiale Saint Antoine
Ville
39250 Nozeroy
Département
Jura
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nozeroy

Le chant des pierres

Collégiale Saint Antoine Nozeroy Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Concert avec Luc Arbogast, chanteur et musicien français qui s’inspire de la musique médiévale.
Réservation sur Hello Asso.   .

Collégiale Saint Antoine Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 25 80 35  canozeroy39@gmail.com

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English : Le chant des pierres

L’événement Le chant des pierres Nozeroy a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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