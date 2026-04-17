Le chant des pierres Theneuille
Le chant des pierres Theneuille vendredi 17 avril 2026.
Theneuille
Le chant des pierres
Par D’Sus La Bouchure Theneuille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Sortie de résidence de l’artiste lithophoniste Fabrice Bony qui présentera Le Chant des Pierres, un concert avec des instruments datant de la préhistoire pour un moment paleomusical convivial.
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Par D’Sus La Bouchure Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 53 05 lafontaucochon@orange.fr
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English :
Lithophonist Fabrice Bony leaves his residency to present Le Chant des Pierres, a concert using instruments dating back to prehistoric times, for a convivial paleomusical moment.
L’événement Le chant des pierres Theneuille a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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