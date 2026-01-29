Le chant des poètes Eglise Saint-Vincent de Paul Pau

Le chant des poètes

Eglise Saint-Vincent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La musique sublime les textes de poètes français .

Eglise Saint-Vincent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 32 61 00 ensemblemergence@gmail.com

