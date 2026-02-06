LE CHANT DES SEPT JOURS

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Quel chant, dans quelle langue pourra dire la blessure de n’être plus rien ? . Cette interrogation de Laurent Gaudé est devenue la nôtre. Des huit poèmes publiés par Laurent Gaudé dans le recueil intitulé De sang et de lumière (Actes Sud), Karim Arrim a choisi de mettre en scène Le Chant des sept tours qui convoque le passé esclavagiste des Européens pour l’inscrire dans le présent.

.

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What song, in what language, can tell of the wound of being nothing? Laurent Gaudé’s question has become our own. Of the eight poems published by Laurent Gaudé in the collection De sang et de lumière (Actes Sud), Karim Arrim has chosen to stage Le Chant des sept tours, which evokes the slave-owning past of Europeans and inscribes it in the present.

L’événement LE CHANT DES SEPT JOURS Cabestany a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME