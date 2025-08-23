Le Chant d’Orphée Salle des fêtes Lescar

Le Chant d’Orphée

Salle des fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

2026-01-24

2026-01-24

– une séance à 15h et une à 18h –

Le chant d’Orphée est un conte lyrique pour un public familial. Seule en scène avec sa viole de gambe, Marie-Bénédicte Souquet a choisi ses airs parmi les opéras de Monteverdi, de Gluck et de Purcell pour chanter et raconter l’histoire d’Orphée.

Le chant d’Orphée raconte l’amour, la mort, la détermination, le courage, la confiance et le doute. C’est histoire de la vie fragile et sans doute une première rencontre avec le lyrique !

Conception, chant et viole de gambe Marie-Bénédicte Souquet

Mise en scène Arnaud Guillou

Arrangements musicaux Lucas Peres, Costumière Elise Guillou .

Salle des fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

