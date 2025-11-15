Le chant du désert s’invite au Festisol avec Tartit Rennes maison internationale de Rennes – Rennes Samedi 15 novembre, 20h00 Tarif plein 15 €, réduit, 10€, gratuit pour les moins de 12 ans

Timilin accueille Tartit, Tombouctou, le 15/11 à la MIR (Rennes). Tartit sera en concert à la Salle Hermine, Plouha, 21/11 et au bar Le Coota, Erdeven, 22/11. 30 ans de scènes, ça s’ fete!

L’association Timilin organise un concert de Tartit à la Maison Internationale de Rennes ce samedi 15 novembre dans le cadre du lancement régional du Festisol. Deux autres dates bretonnes sont au programme du groupe : Salle Hermine à Plouha le 21, Le Coota à Erdeven le 22.

Tartit se compose de cinq chanteuses qui s’accompagnent avec leur tindé comme au campement. Deux musiciens complètent la formation créée par Fadimata Walett Oumar. Voix, percussions, mélopées s’appuient sur les sonorités ancestrales de l’imzad, violon du désert, et de la guitare électrique, instrument moderne devenu l’incontournable des répertoires hérités de l’oralité et de l’Histoire singulière du peuple kel tamasheq.

### 30 ans de scènes internationales

La tournée européenne 2025 de Tartit a débuté début octobre par l’Italie puis la Belgique, grâce au festival Voix de femmes. Flashback. Il y a trente ans, un premier concert à Liège puis l’enregistrement du premier album dans la foulée marque le lancement d’une aventure planétaire à laquelle ces jeunes femmes du Sahara n’étaient pas prédestinées.

Tartit était aussi très attendu en France et a notamment marqué de son empreinte un événement culturel ambitieux à Montpellier. La Biennale Euro-Africa fait figure d’exception avec plus de 140 groupes à l’affiche, quand tant de festivals mettent la clé sous la porte partout dans l’hexagone.

[À la Biennale Euro-Africa, le groupe de femmes touarègues Tartit envoûte avec sa musique](https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251013-%C3%A0-la-biennale-euro-africa-le-groupe-de-femmes-touar%C3%A8gues-tartit-envo%C3%BBte-avec-sa-musique)

Tartit s’est ensuite rendu dans les pays scandinaves avant de rejoindre Berlin, Munich et … la Bretagne, dernière escale de cette tournée.

“_Nous voulons saluer l’engagement solidaire de ces femmes et leur résilience, rappeler l’importance de la Culture comme levier d’action en matière de coopération et de solidarité internationale, sensibiliser à la transmission et à la sauvegarde d’un héritage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO_,” explique Françoise Ramel, créatrice de Voix du Sahara et présidente de Timilin, moudre nos idées ensemble.

### Un nouvel album enregistré au Mali pour 2026

Le riche répertoire de Tartit a donné lieu à l’enregistrement de quatre albums : Amazagh, Ichichila , Abacabok et Amankor / The exile édité en 2019 par Riverboat Record & World Music Network. Le nouvel album du groupe sortira en 2026. Il a été réalisé en studio à Bamako avant le départ en tournée des artistes sur fond de crise au Mali.

La Maison Internationale de Rennes a accueilli la proposition de l’association Timilin avec enthousiasme. L’auditorium sera l’écrin d’un voyage intimiste vers les grands espaces désertiques dont Tartit a dû s’exiler. Cette rencontre est portée par l’amour, les chants et les danses d’une culture liée au nomadisme qui s’est transmise pendant des millénaires par les femmes. L’engagement des artistes de Tartit en matière de coopération et de solidarité est par ailleurs exempaire.

« _C’est une chance trop rare et une première pour Timilin dont la vocation est l’action culrurelle en zone rurale de pouvoir proposer un concert d’une telle qualité en milieu urbain. Nous voulons que cette rencontre interculturelle soit aussi l’occasion de témoigner de l’importance de coopérer entre bretons, entre terrtoires, de facon solidaire_ », souligne Françoise Ramel.

Le concert sera suivi d’une séance dédicace avec Fadimata Walett Oumar, autrice d’un ouvrage autobiographique (10 €). Des vinyles et de l’artisanat seront également proposés à la vente.

[TARTIT – ASAHARADEN tartit-tihar bayatin.mov](https://www.youtube.com/watch?v=9XuA8cdrR0s)

Infos pratiques

Page FB [https://fb.me/e/3ZDfbWTx0](https://fb.me/e/3ZDfbWTx0)

Contact Presse : 06 79 09 20 03 / [kontakt.timilin@mailo.com](mailto:kontakt.timilin@mailo.com)

https://www.helloasso.com/associations/timilin/boutiques/concert-de-tartit-maison-internationale-de-rennes-festisol-2025

Rennes maison internationale de Rennes – 7 quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine