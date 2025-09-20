Le chant d’un kurde en exil La Sauvetat-du-Dropt

Maison des Loisirs La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

L’association Arts et Culture en Liberté vous convie à une soirée contée intitulée le chant d’un Kurde en exil. Venez écouter Chantal Constant, auteure et conteuse, vous lire des extraits de son livre Hozan Rêber, le chant d’un kurde en exil ainsi que des contes kurdes. Masallah Bitter l’accompagne en chant et en musique avec ses instruments de musique, le saz et la flûte de berger appelée bilûr. Un verre de l’amitié est offert après le spectacle. Réservation conseillée. .

Maison des Loisirs La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 79 67 58

English : Le chant d’un kurde en exil

The association Arts et Culture en Liberté invites you to an evening of storytelling entitled Le chant d’un Kurde en exil. Come and listen to Chantal Constant, author and storyteller, read extracts from her book. A drink will be served after the show. Reservations recommended.

German : Le chant d’un kurde en exil

Der Verein Arts et Culture en Liberté lädt Sie zu einem Erzählabend mit dem Titel Le chant d’un Kurde en exil (Das Lied eines Kurden im Exil) ein. Hören Sie der Autorin und Erzählerin Chantal Constant zu, die Ihnen Auszüge aus ihrem Buch vorliest. Nach der Vorstellung wird ein Glas Freundschaft angeboten. Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

L’associazione Arts et Culture en Liberté vi invita a una serata di narrazione dal titolo Le chant d’un Kurde en exil. Venite ad ascoltare Chantal Constant, autrice e narratrice, che leggerà alcuni brani del suo libro. Dopo lo spettacolo sarà servito un aperitivo. Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Le chant d’un kurde en exil

La asociación Arts et Culture en Liberté le invita a una velada de cuentacuentos titulada Le chant d’un Kurde en exil. Venga a escuchar a Chantal Constant, autora y narradora, leer extractos de su libro. Después del espectáculo se servirá una copa. Se recomienda reservar.

