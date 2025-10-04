Le chant végétal Bourganeuf

Le chant végétal Bourganeuf samedi 4 octobre 2025.

Bourganeuf Creuse

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Le Chant Végétal met en scène, sous forme de récital poétique et musical, le recueil éponyme de Marcelle Delpastre (1925-1998). Il fait entendre la puissance et la beauté du verbe de ce grand poète, qui est restée paysanne en Limousin jusqu’à sa mort, tout en composant une œuvre majeure.

Porté par un chœur de personnes suivies en centres thérapeutiques à Nantes et un chœur éphémère de territoire, les voix s’unissent pour offrir un hymne vivant au règne végétal et à son extraordinaire richesse, sensible et symbolique. .

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 34 68 59

