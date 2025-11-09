Le Chanteur de Mexico – Francis Lopez Le Pin Galant Mérignac

Dimanche 9 novembre 2025, 14h30

Le Chanteur de Mexico – Francis Lopez Dimanche 9 novembre, 14h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Début : 2025-11-09T14:30:00
Fin : 2025-11-09T16:00:00

Début : 2025-11-09T14:30:00 – 2025-11-09T16:00:00

Fin : 2025-11-09T14:30:00 – 2025-11-09T16:00:00

Marquant l’apogée de l’opérette à grand spectacle et celle de la carrière de Luis Mariano, « Le Chanteur de Mexico » retrace l’histoire d’un jeune basque qui, rêvant de succès théâtral, s’élance à la conquête de Paris.

Après diverses déceptions, il obtient, grâce à la « môme Pigalle », un engagement pour le Mexique. S’ouvre alors une aventure romanesque et sentimentale sur les mélodies légendaires de l’irremplaçable Francis Lopez. Sa musique chaude, vivante, colorée et d’une harmonieuse facilité s’impose alors très vite dans le répertoire de l’opérette.

Le rideau rouge du Châtelet se leva sur la première représentation du « Chanteur de Mexico » le 15 décembre 1951. Pleine d’humour et pétillante, l’opérette devait atteindre le chiffre astronomique de 905 représentations et resterà l’affiche trois saisons consécutives. Le spectacle détient toujours, à ce jour, le record absolu des entrées au Châtelet.

Justesse, fantaisie et précision de la mise en scène de Christian Blain, danses mexicaines, décors, costumes et chanteurs confirmés, la production satisfera les amateurs du genre les plus exigeants !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2751 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

