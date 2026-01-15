Le chanteur en perdition Rouvres-sur-Aube

Le chanteur en perdition

Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2026-01-17

Tout public

Trois soirées d’hiver, trois voyages au cœur des langues, des sons et du souffle.

Le chanteur en perdition

Avec Lucie Taffin & Dominique Parent

Deux voix s’élèvent dans l’espace éclaté des mots Dominique Parent, comédien, membre de la comédie française, et Lucie Taffin, chanteuse accordéoniste et saxophoniste, traversent tous deux les textes fulgurants de Valère Novarina Langage en feu, syntaxe renversé s’incarnent ici sur les musiques de Christian Paccoud. .

Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 25 44 36 c.cornil@lesdecisifs.com

