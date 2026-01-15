Le chanteur en perdition Rouvres-sur-Aube
Le chanteur en perdition Rouvres-sur-Aube samedi 17 janvier 2026.
Le chanteur en perdition
Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Tout public
Trois soirées d’hiver, trois voyages au cœur des langues, des sons et du souffle.
Le chanteur en perdition
Avec Lucie Taffin & Dominique Parent
Deux voix s’élèvent dans l’espace éclaté des mots Dominique Parent, comédien, membre de la comédie française, et Lucie Taffin, chanteuse accordéoniste et saxophoniste, traversent tous deux les textes fulgurants de Valère Novarina Langage en feu, syntaxe renversé s’incarnent ici sur les musiques de Christian Paccoud. .
Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 25 44 36 c.cornil@lesdecisifs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le chanteur en perdition Rouvres-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne du Pays de Langres