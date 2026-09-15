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Le chantier de la future médiathèque Médiathèque Anglet

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Anglet

Le chantier de la future médiathèque Médiathèque Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
12 rue Albert le Barillier
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Le chantier de la future médiathèque

Médiathèque 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite du chantier de la future médiathèque Jean-Michel Barate.

Casque de chantier sur la tête, explorez le site de la future médiathèque qui ouvrira ses portes en 2027. Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces : accueil, collections, réserves, salle de lecture. Le chantier vous est ouvert à l’occasion de ces visites.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.   .

Médiathèque 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60  culture@anglet.fr

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English : Le chantier de la future médiathèque

L’événement Le chantier de la future médiathèque Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet

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