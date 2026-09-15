Le chantier de la future médiathèque Médiathèque Anglet

Informations pratiques

Anglet

Le chantier de la future médiathèque

Médiathèque 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite du chantier de la future médiathèque Jean-Michel Barate.

Casque de chantier sur la tête, explorez le site de la future médiathèque qui ouvrira ses portes en 2027. Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces : accueil, collections, réserves, salle de lecture. Le chantier vous est ouvert à l’occasion de ces visites.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Médiathèque 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Le chantier de la future médiathèque

L’événement Le chantier de la future médiathèque Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet