Le chantier de la future médiathèque Médiathèque Anglet
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Le chantier de la future médiathèque
Médiathèque 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite du chantier de la future médiathèque Jean-Michel Barate.
Casque de chantier sur la tête, explorez le site de la future médiathèque qui ouvrira ses portes en 2027. Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces : accueil, collections, réserves, salle de lecture. Le chantier vous est ouvert à l’occasion de ces visites.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Médiathèque 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Le chantier de la future médiathèque
L’événement Le chantier de la future médiathèque Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet
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