Le chantier de la maison de Pierre Loti en images Musée Hèbre Rochefort

Le chantier de la maison de Pierre Loti en images 20 et 21 septembre Musée Hèbre Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongée dans les coulisses d’une restauration hors norme

Projection en continu des 13 épisodes de la websérie dédiée au chantier de restauration de la maison et de ses collections.

Laissez-vous entraîner dans les coulisses de ce projet patrimonial ambitieux, au fil d’une série captivante !

Découvrez les savoir-faire d’exception mobilisés : métiers d’art, techniques traditionnelles et innovations se dévoilent tout au long des épisodes.

Une immersion passionnante dans l’univers de la restauration du patrimoine, accessible à toutes et tous !

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France

© JD Lamy