Le chantier de la nouvelle médiathèque Jean-Michel Barate Médiathèque Jean-Michel Barate Anglet

Le chantier de la nouvelle médiathèque Jean-Michel Barate
Médiathèque Jean-Michel Barate 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Visite du chantier de la future médiathèque Jean-Michel Barate.
Casque de chantier sur la tête, explorez le site de la future médiathèque qui ouvrira ses portes à l’automne 2026.
Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces accueil, collections, réserves, salle de lecture.
Le chantier vous est ouvert à l’occasion de ces visites.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Médiathèque Jean-Michel Barate 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
