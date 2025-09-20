Le chantier de la nouvelle médiathèque Jean-Michel Barate Médiathèque Jean-Michel Barate Anglet

Le chantier de la nouvelle médiathèque Jean-Michel Barate

Médiathèque Jean-Michel Barate 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Visite du chantier de la future médiathèque Jean-Michel Barate.

Casque de chantier sur la tête, explorez le site de la future médiathèque qui ouvrira ses portes à l’automne 2026.

Accompagné par des professionnels, projetez-vous dans les espaces accueil, collections, réserves, salle de lecture.

Le chantier vous est ouvert à l’occasion de ces visites.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

