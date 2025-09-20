Le chantier de l’archevêché Ancien archevêché d’Embrun Embrun

Le chantier de l’archevêché Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Ancien archevêché d’Embrun Hautes-Alpes

15 participants maximum

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite du chantier de transformation de l’ancien palais de l’archevêché en médiathèque, école de musique et lieu d’exposition, futur CIAP consacré au rayonnement de l’archevêché d’Embrun. Avec le responsable des services techniques de la ville d’Embrun et une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Le diocèse est fondé en 365 par Marcellin. En 794, le siège épiscopal d'Embrun est érigé en archevêché, supprimé en 1801. De l'édifice fortifié médiéval ne subsiste que la tour Brune, englobée dans l'aile nord. A la fin du XVe siècle, ou au début du 16e, les archevêques font construire un bâtiment actuellement incorporé à l'aile centrale. L'aile sud date du XVIe siècle. Au 17e ou XVIIIe siècle, l'aile centrale est doublée et l'aile sud transformée en résidence. L'ensemble de trois ailes délimite deux cours : l'ancienne cours d'honneur à l'ouest ; la cour dite des communs à l'est. Au milieu du XIXe siècle, l'armée, qui occupe les lieux, entame une restauration radicale, poursuivie au cours du XXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Embrun, ancien palais de l’archevêque, restauration de la galerie @ Th. Troupin ville d’Embrun