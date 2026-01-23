Le Chantier des Collections

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-12-23 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-07-01 2026-09-01

Le chantier des collections, Quésako ?

Depuis 2025, le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine est entré dans une phase de rénovation de ses réserves. Un vaste chantier des collections est nécessaire afin d’assurer la conservation des collections sur place, tenant compte des problématiques de stockage, d’empoussièrement, de mobilité. Mais qu’est-ce qu’un chantier des collections, par qui est-il mené ?

Afin de répondre aux interrogations du public et de la population locale, le musée présente sous forme de panneaux pédagogiques les différentes phases d’un chantier des collections. 8 .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s the meaning of collections work?

L’événement Le Chantier des Collections Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Vallée de la Creuse