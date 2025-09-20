Le chantier des collections Musée de l’abbaye Sainte-Croix Les Sables-d’Olonne

Le chantier des collections 20 et 21 septembre Musée de l’abbaye Sainte-Croix Vendée

Réservation conseillée au 02 51 32 01 16

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier 1 – Le chantier des collections

Des ateliers pour découvrir les différentes étapes de la chaîne opératoire nécessaire au transfert et à la conservation préventive des oeuvres, animés par le cabinet ASK, chargé de la programmation du chantier des collections du MASC.

Animation de 45 min

Musée de l’abbaye Sainte-Croix Rue de verdun, 85100 Les Sables-d’Olonne, France Les Sables-d’Olonne 85100 La Chaume Sud Vendée Pays de la Loire 0251320116 https://www.lemasc.fr

MASC