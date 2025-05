Le banquet, sur une idée de Platon, suivi de Bacchanales – LE CHAP Clichy-sous-Bois, 7 juin 2025, Clichy-sous-Bois.

A partir de 19h : le banquet (Déjà COMPLET, réservé aux familles des lycéens)

Cuisiné et servi par une quarantaine d’élèves en bac Pro et BTS hostellerie. Au cours de ce repas scénographié, ils prendront la parole, tels des platoniciens,

A partir de 21h00 : les bacchanales

Rest in gale

« Une énergie sans faille, une poésie démesurée, et une passion communicative ». Rest In Gale est un groupe français de rock indépendant, psyché-rock et pop-rock originaire de Romainville. Anarchie partielle, cherchant à assassiner l’oppresseur, on peut lire dans ce groupe des influences multiples – la fougue nerveuse du post-punk de The Fall, le nihilisme de la no-wave new-yorkaise, le hip-hop revendicatif, mais aussi l’histoire tourmentée de ses membres. La musique de Rest In Gale s’apparente à un volcan sur le point d’exploser.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit

Repas complet.à

Réservations ouvertes pour les concerts.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

LE CHAP Stade Roger Caltot 93390 Accès voiture : 5 chemin de la vieille Montagne / Accès piéton : avenue de Sévigné ou allée Maurice AudinClichy-sous-Bois

https://chapiteau93.fr/ contact@fontaineauximages.fr

Dans le cadre de Nuit blanche 2025, l’Antiquité grecque et le rock indé se rassemblent au CHAP ! Au programme, repas scénographié suivi d’un concert.