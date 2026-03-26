Le chapelier fou

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

Résumé une plongée poétique dans le pays des merveilles. Sur un fil tendu, le Chapelier Fou avance entre rêve, folie et réalité. Autour de lui, le Lièvre de Mars, le Loir, des marionnettes animées, et une mystérieuse Alice qui change de forme à chaque apparition. Le tout, rythmé par une musique jouée en direct. Ce spectacle librement inspiré du conte de Lewis Carroll réinvente la célèbre scène du thé dans un univers visuel monochrome et décalé. Un voyage loufoque et sensible où le temps semble suspendu. Un bijou d’inventivité, à vivre dès l’enfance.

Un spectacle de 40 minutes

A partir de 6 ans

Par la compagnie les escargots ailés

Fildefériste Giuseppe Germini

Marionnettiste Rakoo de Andrade

Musicien violoniste François Goliot

Mise en scène et scénographie André Mandarino

Création musicale François Goliot

Création marionnettes Rakoo de Andrade

Chorégraphie Sibille Planques

Lumières Paul Galéron

Costumes Jennifer Minard

Régie générale lumière Mike Vignot

Construction agrès Franck Breuil

Administration Anne Delépine .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Le chapelier fou Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont