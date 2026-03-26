Le chapelier fou Chaumont
Le chapelier fou Chaumont mardi 28 avril 2026.
Le chapelier fou
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Tout public
Résumé une plongée poétique dans le pays des merveilles. Sur un fil tendu, le Chapelier Fou avance entre rêve, folie et réalité. Autour de lui, le Lièvre de Mars, le Loir, des marionnettes animées, et une mystérieuse Alice qui change de forme à chaque apparition. Le tout, rythmé par une musique jouée en direct. Ce spectacle librement inspiré du conte de Lewis Carroll réinvente la célèbre scène du thé dans un univers visuel monochrome et décalé. Un voyage loufoque et sensible où le temps semble suspendu. Un bijou d’inventivité, à vivre dès l’enfance.
Un spectacle de 40 minutes
A partir de 6 ans
Par la compagnie les escargots ailés
Fildefériste Giuseppe Germini
Marionnettiste Rakoo de Andrade
Musicien violoniste François Goliot
Mise en scène et scénographie André Mandarino
Création musicale François Goliot
Création marionnettes Rakoo de Andrade
Chorégraphie Sibille Planques
Lumières Paul Galéron
Costumes Jennifer Minard
Régie générale lumière Mike Vignot
Construction agrès Franck Breuil
Administration Anne Delépine .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Le chapelier fou Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
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