Le chapelier toqué Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Spectacle de magie pour enfants de 5 à 11 ans
Plongez dans le terrier avec Elvis et immergez-vous dans le pays des rêves bleus !
Un spectacle familial de magie inspiré de la thématique d’Alice au pays des merveilles et de l’univers de Tim Burton qui enchantera aussi bien les petits que les grands !
50 minutes de magie visuelle sur fond de musique envoûtante …
Des lucioles farceuses, des objets qui volent, des apparitions incroyables et encore de nombreuses surprises !
Un instant tout simplement magique ! .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
English :
Magic show for children aged 5 to 11
Dive down the rabbit hole with Elvis and immerse yourself in the land of blue dreams!
German :
Zaubershow für Kinder von 5 bis 11 Jahren
Tauche mit Elvis in den Kaninchenbau und tauche ein in das Land der blauen Träume!
Italiano :
Spettacolo di magia per bambini dai 5 agli 11 anni
Tuffatevi nella tana del coniglio con Elvis e immergetevi nella terra dei sogni blu!
Espanol :
Espectáculo de magia para niños de 5 a 11 años
Sumérgete en la madriguera del conejo con Elvis y sumérgete en el país de los sueños azules
