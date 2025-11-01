Le chapelier toqué Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le chapelier toqué

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Spectacle de magie pour enfants de 5 à 11 ans



Plongez dans le terrier avec Elvis et immergez-vous dans le pays des rêves bleus !



Un spectacle familial de magie inspiré de la thématique d’Alice au pays des merveilles et de l’univers de Tim Burton qui enchantera aussi bien les petits que les grands !



50 minutes de magie visuelle sur fond de musique envoûtante …



Des lucioles farceuses, des objets qui volent, des apparitions incroyables et encore de nombreuses surprises !



Un instant tout simplement magique ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic show for children aged 5 to 11



Dive down the rabbit hole with Elvis and immerse yourself in the land of blue dreams!

German :

Zaubershow für Kinder von 5 bis 11 Jahren



Tauche mit Elvis in den Kaninchenbau und tauche ein in das Land der blauen Träume!

Italiano :

Spettacolo di magia per bambini dai 5 agli 11 anni



Tuffatevi nella tana del coniglio con Elvis e immergetevi nella terra dei sogni blu!

Espanol :

Espectáculo de magia para niños de 5 a 11 años



Sumérgete en la madriguera del conejo con Elvis y sumérgete en el país de los sueños azules

