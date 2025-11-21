Le chaperon vert Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Le chaperon vert

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 21h20. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:20:00

2025-11-21

Au croisement de la conférence d’histoire de l’art et de la performance, ce projet hybride a été construit autour d’un récit intime et a pour ambition de créer un support de médiation sur l’inceste, accessible à toutes et tous.

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

At the crossroads of art history lecture and performance, this hybrid project was built around an intimate story and aims to create a mediation medium on incest, accessible to all.

German :

An der Schnittstelle zwischen kunsthistorischer Konferenz und Performance wurde dieses Hybridprojekt um eine intime Erzählung herum aufgebaut und hat das Ziel, ein für alle zugängliches Medium zur Vermittlung von Inzest zu schaffen.

Italiano :

A cavallo tra una lezione di storia dell’arte e una performance, questo progetto ibrido è stato costruito intorno a una storia intima, con l’obiettivo di creare un mezzo di mediazione sull’incesto accessibile a tutti.

Espanol :

A caballo entre una conferencia de historia del arte y una performance, este proyecto híbrido se construyó en torno a una historia íntima, con el objetivo de crear un medio de mediación sobre el incesto, accesible a todos.

