Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Ti Bugale Rannou Guimaëc

Le Chapiteau Jaune à Guimaëc

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

L’Amicale Laïque de l’école de Guimaëc organise un festival printanier Le Chapiteau Jaune ! Pendant deux semaines, retrouvez des animations pour petits et grands sous le chapiteau, situé derrière le Gymnase Ti Bugale Rannou.

Pour commencer les animations, venez (re)découvrir en famille le film Le Cirque de Charlie Chaplin.

Synopsis

Charlot, vagabond, est pris pour un pick-pocket par un policier qui le prend en chasse. Il se réfugie sous le chapiteau d’un cirque en pleine représentation et perturbe tous les numéros pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le directeur du cirque l’embauche en tant qu’homme de piste. Chaque soir, à cause de sa maladresse, il déchaine l’hilarité de l’assistance et devient à son insu la vedette du spectacle. Il tombe amoureux d’une belle écuyère, Merna, fille du directeur, mais celle-ci préfère Rex, le funambule.

Buvette présente sur tous les événements, mais pas de paiement en CB. .

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-19 par OT BAIE DE MORLAIX