Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Ti Bugale Rannou Guimaëc

Le Chapiteau Jaune à Guimaëc

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

L’Amicale Laïque de l’école de Guimaëc organise un festival printanier Le Chapiteau Jaune ! Pendant deux semaines, retrouvez des animations pour petits et grands sous le chapiteau, situé derrière le Gymnase Ti Bugale Rannou.

Venez profitez d’une soirée dansante, sur le thème du Tango argentin !

En début de soirée, de 19h à 20h, une initiation au tango sera proposée.

Puis de 20h à 22h, ce sera Milonga, bal argentin de tango.

Prix libre.

Buvette présente sur tous les événements, mais pas de paiement en CB. .

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

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English : Le Chapiteau Jaune à Guimaëc

L’événement Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-21 par OT BAIE DE MORLAIX