Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Ti Bugale Rannou Guimaëc

Le Chapiteau Jaune à Guimaëc

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Amicale Laïque de l’école de Guimaëc organise un festival printanier Le Chapiteau Jaune ! Pendant deux semaines, retrouvez des animations pour petits et grands sous le chapiteau, situé derrière le Gymnase Ti Bugale Rannou.

Samedi, profitez d’un programme festif en plusieurs moments

> 17h Spectacle Radiovolca de la cie Content pour Peu (cirque, pataphysique mat chinois et jonglage)

Synopsis Ernest nous entraîne dans son quotidien, entraîné par une radio qui, du jour au lendemain, se met à débloquer…

Prix 5€ pour les +10 ans 2€ pour les -10 ans

> 19h Fanfare de Guimaëc + pizzas sur place et à emporter

> 20h Boum par DJ Toni

Buvette présente sur tous les événements, mais pas de paiement en CB. .

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-19 par OT BAIE DE MORLAIX