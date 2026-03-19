Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Ti Bugale Rannou Guimaëc

Le Chapiteau Jaune à Guimaëc

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

L’Amicale Laïque de l’école de Guimaëc organise un festival printanier Le Chapiteau Jaune ! Pendant deux semaines, retrouvez des animations pour petits et grands sous le chapiteau, situé derrière le Gymnase Ti Bugale Rannou.

Le Collectif Aurita vous présente son travail sur le spectacle Entre Deux , un spectacle immersif avec de la suspension, de la broderie monumentale et du chant lyrique. Embarquez vous pour un moment suspendu; nous voguons ensemble vers… la pause.

Prix libre

Buvette présente sur tous les événements, mais pas de paiement en CB. .

Ti Bugale Rannou Hent Rannou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Chapiteau Jaune à Guimaëc Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-19 par OT BAIE DE MORLAIX