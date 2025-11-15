Le chapitre des vins nouveaux

D347E Distré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La Commanderie du Taste-Saumur vous convie à sa soirée de gala !

Au programme

– 18h dégustation de vins nouveaux de Saumur (Blanc, Rouge ou Rosé).

– 19h30 intronisations à la Commanderie du Taste-Saumur. Apéritif servi à table.

– 20h45 repas avec soirée dansante en 5 services avec accords mets et vins (1 à 2 vins par plat).

Soirée dansante animée par MG Orchestra.

Menu et carte des vins servis

Mise en bouche

Crémant de Loire Brut, Château de Champteloup

Crémant de Loire rosé Brut, Château de Champteloup

—-

Vol au vent de crevettes

Saumur Blanc 2024 Domaine des Raynières

—-

Pavé de truite

Saumur Blanc Cuvée des Nerleux 2024 Domaine des Nerleux

—-

Pintade carbonade flamande

Saumur Rouge Hauts de Caterne 2022 Domaine du Haut Bellay

Saumur Champigny 2023 Domaine des Frémonclairs

—-

Assiette de salade et de fromages affinés

Saumur Blanc L’imprévue 2023 Château de Montgueret

Saumur Champigny 30.0 2023 Domaine Lavigne

—-

Duo exotique

Crémant de Loire Brut, Domaine Lavigne

Crémant de Loire rosé Brut, Château de Champteloup

Option intronisation Le Tastevin remis par le Grand Maître diffère en fonction de l’option choisie.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 18h. .

D347E Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 billetterie@ot-saumur.fr

English :

The Commanderie du Taste-Saumur invites you to its gala evening!

German :

Die Commanderie du Taste-Saumur lädt Sie zu ihrem Galaabend ein!

Italiano :

La Commanderie du Taste-Saumur vi invita alla sua serata di gala!

Espanol :

La Commanderie du Taste-Saumur le invita a su velada de gala

L’événement Le chapitre des vins nouveaux Distré a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME