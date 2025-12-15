Le Charcut’ Fest #1 Tours

Le Charcut’ Fest #1

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-31 01:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Encore une soirée 100% Charcuterie Musicale, Charcut’Live & invités surprises !

Dès 19h, pour votre échauffement vocal, nous vous proposons un karaoké géant

Avec les tubes de votre choix animé par notre 1er Président Slipman !

A 21h, retrouvez le blindtest le plus déjanté du Centre Val de Loire, avec l’entrée en scène de La Charcut’Live, composée de Knacky Chan à la guitare, Salami Naceri à la basse, Rillettes Hörner au Clavier, Michel Saint Doux à la batterie, la divine Couenne Stefani et Notorious Pig au chant.

Un BlindTest Live Show de 3h. Animé par Dj Halouf et Bacon John…préparez vous à chanter, danser et surtout faire vibrer votre plus beau déhanché sur un répertoire de chansons françaises et Internationales. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Another evening of 100% Charcuterie Musicale, Charcut?Live & surprise guests!

Starting at 7pm, for your vocal warm-up, we’re offering a giant karaoke session

With the hits of your choice, hosted by our 1st President Slipman!

