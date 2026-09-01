Informations pratiques

Chargé

Le chargé de Clowns

Chargé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 septembre 2026, un mini festival consacré au “CLOWN-THÉÂTRE” voit le jour dans la commune de Chargé.

Tous les publics, petits et grands, sont invités à cette joyeuse expérience et à venir découvrir cet univers rieur, sensible, généreux et soutenir cette aventure.

Samedi 26 septembre 2026, un mini festival consacré au “CLOWN-THÉÂTRE” voit le jour dans la commune de Chargé.

Tous les publics, petits et grands, sont invités à cette joyeuse expérience et à venir découvrir cet univers rieur, sensible, généreux et soutenir cette aventure.

Au programme

10h Déambuation à la mairie avec la fanfare “l’Afanfouille Express”

11h Spectacle enfant “Ouvre-moi ta porte” de Guillaume Vichery (30“)

12h Apéro-Clown Mini-bar-restauration-clown, pique-nique partagé sur place

14h Plateau libre / Présentation publique

16h30 Spectacle tous publics. Freddy Coudboul présente “Flochard dans Bla bla bla” de Rodolphe Couthouis (45“)

17h30 Final avec “l’Afanfouille Expre

MINI-RESTAURATION •RENCONTRES • STAND CLOWN • ÉCHANGE-FRIPERIE COSTUMES .

Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lenezociel@gmail.com

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English : Le chargé de Clowns

On Saturday, September 26, 2026, a mini festival dedicated to CLOWN-THÉÂTRE is being held in the town of Chargé.

All audiences, young and old, are invited to this joyful experience and to come and discover this world of laughter, sensitivity, generosity and support for this adventure.

L’événement Le chargé de Clowns Chargé a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE AMBOISE