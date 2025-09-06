Le chat à neuf queues RIGA Saint-Pierre-de-Trivisy
Le chat à neuf queues
RIGA 965 avenue des Monts de Lacaune Saint-Pierre-de-Trivisy Tarn
Début : 2025-09-06 18:30:00
fin : 2025-09-06 23:00:00
2025-09-06
Une proposition d’Elsa Vettier dans le cadre du programme Suite ,
à l’initiative du Centre national des arts plastiques, avec le soutien de l’Académie des beaux-arts.
RIGA 965 avenue des Monts de Lacaune Saint-Pierre-de-Trivisy 81330 Tarn Occitanie +33 6 48 13 80 53 riga.association@protonmail.com
English :
A proposal by Elsa Vettier as part of the « Suite » program,
initiated by the Centre national des arts plastiques, with the support of the Académie des beaux-arts.
German :
Ein Vorschlag von Elsa Vettier im Rahmen des Programms « Suite »,
auf Initiative des Centre national des arts plastiques, mit der Unterstützung der Académie des beaux-arts.
Italiano :
Una proposta di Elsa Vettier nell’ambito del programma « Suite »,
un’iniziativa del Centre national des arts plastiques, con il sostegno dell’Académie des beaux-arts.
Espanol :
Una propuesta de Elsa Vettier en el marco del programa « Suite
una iniciativa del Centre national des arts plastiques, con el apoyo de la Académie des beaux-arts.
