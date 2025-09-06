Le chat à neuf queues RIGA Saint-Pierre-de-Trivisy

Le chat à neuf queues RIGA Saint-Pierre-de-Trivisy samedi 6 septembre 2025.

Le chat à neuf queues

RIGA 965 avenue des Monts de Lacaune Saint-Pierre-de-Trivisy Tarn

Début : 2025-09-06 18:30:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

2025-09-06

Une proposition d’Elsa Vettier dans le cadre du programme Suite ,

à l’initiative du Centre national des arts plastiques, avec le soutien de l’Académie des beaux-arts.

RIGA 965 avenue des Monts de Lacaune Saint-Pierre-de-Trivisy 81330 Tarn Occitanie +33 6 48 13 80 53 riga.association@protonmail.com

English :

A proposal by Elsa Vettier as part of the « Suite » program,

initiated by the Centre national des arts plastiques, with the support of the Académie des beaux-arts.

German :

Ein Vorschlag von Elsa Vettier im Rahmen des Programms « Suite »,

auf Initiative des Centre national des arts plastiques, mit der Unterstützung der Académie des beaux-arts.

Italiano :

Una proposta di Elsa Vettier nell’ambito del programma « Suite »,

un’iniziativa del Centre national des arts plastiques, con il sostegno dell’Académie des beaux-arts.

Espanol :

Una propuesta de Elsa Vettier en el marco del programa « Suite

una iniciativa del Centre national des arts plastiques, con el apoyo de la Académie des beaux-arts.

