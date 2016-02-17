LE CHAT BOTTÉ – CONTE AU MUSÉE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

LE CHAT BOTTÉ – CONTE AU MUSÉE DE STEENWERCK Mardi 17 février, 10h30, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T16:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Le mardi 17 février, rencontrez le Chat Botté au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !

Découvrez ou redécouvrez l’histoire du félin le plus célèbre des contes de fées, revisitée en version électro par Thierry Moral !

Le jour où le meunier quitte la vie, il lègue son héritage à ses trois fils et le petit dernier hérite d’un chat. Mais ce n’est pas n’importe quel félin, car il parle, et bientôt, il portera des bottes…

INFOS PRATIQUES

Mardi 17 février ️ à 10h30 et 16h

Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)

Tout public (dès 5 ans) || ️ 4€ par enfant // 8€ par adulte

Réservation obligatoire (03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr)

ℹ️ + d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/mardi-17-fevrier-a-10h-30-et-a-16h-conte-le-chat-botte-par-thierry-moral/

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France

thierry moral // janvier 2026