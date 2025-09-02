Le Chat Botté – Le Musical Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Le Chat Botté – Le Musical Dimanche 31 mai 2026, 16h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

2 € / 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00 – 2026-05-31T18:00:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00 – 2026-05-31T18:00:00

Les Frères Safa revisitent l’histoire fabuleuse du Chat Botté dans une comédie musicale d’1h10. Quand un jeune meunier hérite d’un simple chat, il ignore que celui-ci recèle des talents exceptionnels. Doté de bottes et d’un esprit vif, le Chat Botté déploie ruses et malices pour faire du meunier le Marquis de Carabas.

Au fil de son aventure, il croise une Reine exubérante, une Princesse en quête du véritable amour et un Ogre redoutable. Le spectacle mêle numéros musicaux entraînants, chorégraphies dynamiques et effets vidéos immersifs, offrant un moment magique à partager en famille.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

