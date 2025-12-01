Le Chat Cholet

Le Chat

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16 21:30:00

Date(s) :

2025-12-16

L’association pratique

Ce sont juste des gens qui veulent sauver un chat .

Un chat a é té retrouvé devant le collège. Il est mal en point. Une élève tente de le secourir. Une autre intervient en pensant s’y prendre mieux. Premier désaccord, premiers heurts. En parallèle, nous suivons Louna, en conflit avec ses amies, et que l’équipe pédagogique tente d’aider. Les deux récits se mêlent et s’ensuit une cascade de réactions qui déclenchent animosité, violence et incompréhensions.

Le Chat est une création drôle et décalée sur le harcèlement, l’humiliation, la stigmatisation en milieu scolaire mais aussi sur l’impuissance des adultes face à cette violence. Un petit bijou hyper réaliste, écrit à partir des témoignages de jeunes collégiens.

De 12 à 112 ans. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

