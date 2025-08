Le chat et le bol de Porridge Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Le chat et le bol de Porridge

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons, 77300, FONTAINEBLEAU Fontainebleau Seine-et-Marne

Mercredi 2025-10-22

2025-10-22

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Une fable pleine d’humour qui questionne notre place dans le monde et notre rapport prédateur à l’environnement.

English : The cat and the bowl of Porridge

A humorous fable that questions our place in the world and our predatory relationship with the environment.

German :

Eine humorvolle Fabel, die unseren Platz in der Welt und unser raubtierhaftes Verhältnis zur Umwelt hinterfragt.

Italiano :

Una favola umoristica che mette in discussione il nostro posto nel mondo e il nostro rapporto predatorio con l’ambiente.

Espanol :

Una fábula humorística que cuestiona nuestro lugar en el mundo y nuestra relación depredadora con el medio ambiente.

