Le Chat Les Sentiers du Théâtre Beinheim jeudi 27 novembre 2025.

rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Au sein d’un collège, Myriam ramène un chat blessé pour le sauver… à coups de croquettes et de massages cardiaques, malgré les réticences de Saïda et Romain. Les dialogues croustillants et l’énergie de l’ensemble donnent vie à une situation absurde, touchante et drôle, où chacun se positionne face à une responsabilité inattendue. En toile de fond se dessine une réflexion sur la solidarité, le regard porté à l’autre et notre rapport aux fragilités.

Tout public à partir de 12 ans. .

rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 19 58 63 sentiers.contacts@gmail.com

