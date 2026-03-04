LE CHAT LIBRE, Département du Loiret,

LE CHAT LIBRE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Découvrez une pièce de théâtre improvisée unique, dans laquelle cinq comédiens s’inspirent de l’univers singulier de Wes Anderson !

Avec une esthétique soignée, des personnages excentriques et des dialogues décalés, chaque spectacle vous plonge dans une histoire originale, drôle et captivante.

Une expérience visuelle et narrative dans laquelle chaque détail compte.

