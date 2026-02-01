Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Le Chat Perché fête la Saint-Valentin

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-14 11:30:00

fin : 2026-02-14 14:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Dîner aux chandelles

Au menu

Cocktail et amuse bouche

Entrée, plat, dessert. .

English : Le Chat Perché fête la Saint-Valentin

On the menu:

Cocktails and amuse bouche

Starter, main course, dessert.

