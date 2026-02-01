Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne
Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne samedi 14 février 2026.
Le Chat Perché fête la Saint-Valentin
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 11:30:00
fin : 2026-02-14 14:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Dîner aux chandelles
Au menu
Cocktail et amuse bouche
Entrée, plat, dessert. .
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 7 63 31 53 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Chat Perché fête la Saint-Valentin
On the menu:
Cocktails and amuse bouche
Starter, main course, dessert.
L’événement Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Saint-Julien-sur-Calonne a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Terre d’Auge Tourisme