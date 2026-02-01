Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne samedi 14 février 2026.

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Début : 2026-02-14 11:30:00
fin : 2026-02-14 14:30:00

2026-02-14

Dîner aux chandelles
Au menu
Cocktail et amuse bouche
Entrée, plat, dessert.   .

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 7 63 31 53 48 

English : Le Chat Perché fête la Saint-Valentin

On the menu:
Cocktails and amuse bouche
Starter, main course, dessert.

L’événement Le Chat Perché fête la Saint-Valentin Saint-Julien-sur-Calonne a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Terre d’Auge Tourisme