Le chat sur la photo Théâtre de Thouars Thouars

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Un jour, le chat d’Anya est parti. Pour apaiser son chagrin, elle garde près de son lit une photo que son père à mise dans un cadre. Sauf que voilà, depuis quelques jours des objets disparaissent, y compris la photo. C’en est trop. Même si c’est la nuit, la courageuse Anya se met en tête d’explorer sa maison avec l’aide de son doudou qui parle Froussard. Leur but, retrouver la photo et comprendre où vont les objets qui disparaissent. Leur quête les mène au grenier interdit, au coeur d’une nuit pleine de mystère où ils auront à affronter les sorciers en salopette noire mais aussi la chose la plus terrifiante qui soit leur imagination. .

English : Le chat sur la photo

One day, Anya?s cat is gone. To soothe her grief, she keeps a photo by her bed that her father had put in a frame. But in recent days, objects have been disappearing, including the photo. Their search leads them to the forbidden attic…

