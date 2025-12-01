Le château a de grandes oreilles Animation familles Palais ducal Nevers

Le château a de grandes oreilles Animation familles

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:30:00

fin : 2025-12-26 12:00:00

2025-12-26

Le château a de grandes oreilles Animation familles le vendredi 26 décembre à 10h30 par l’Animation proposée par les médiatrices du patrimoine de la Ville de Nevers.

Quel remue-ménage, la Noël est passée, la buche est consommée, les invités sont partis… Mais chut ! Je vais te raconter ce que les grandes oreilles ont entendu. Si tu veux, viens en habits de princes, de princesses ou de fées…

Familles (tout-petits inclus !). Aucun mineur ne peut rester seul à cette visite. Gratuit sur inscription. Lieu de rendez-vous Palais ducal-Espace patrimoine .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

