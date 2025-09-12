LE CHÂTEAU BONNIER DE LA MOSSON Montpellier

LE CHÂTEAU BONNIER DE LA MOSSON Montpellier samedi 31 janvier 2026.

LE CHÂTEAU BONNIER DE LA MOSSON

Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-21 2026-03-07

Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc, Joseph Bonnier, le château de la Mosson est un monument d’exception dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges grand salon aux superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d’eau.

Visite en français

Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc, Joseph Bonnier, le château de la Mosson est un monument d’exception dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges grand salon aux superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d’eau.

Son histoire fascinante nous plonge dans un XVIIIème siècle fait de splendeurs et de décadence où vous comprendrez comment ce château, construit pour imposer la puissance de Joseph Bonnier de la Mosson, a pu, en une vingtaine d’années, être démantelé par les extravagances de son fils portant le même nom.

Grâce à votre guide et ses explications vous reconstituerez le passé glorieux de cette pépite du patrimoine montpelliérain.

Sur réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’arrêt tramway « Mosson », ligne 1 et 3

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

Built in 1723 by Joseph Bonnier, Treasurer of the States of Languedoc, Château de la Mosson is an exceptional monument, of which only the vestiges remain today: a grand salon with superb gypseries, statues, terraces, park and water buffet.

German :

Das Château de la Mosson wurde ab 1723 vom Schatzmeister der Stände des Languedoc, Joseph Bonnier, erbaut und ist ein außergewöhnliches Bauwerk, von dem heute nur noch Überreste übrig sind: der große Salon mit seinen herrlichen Gypserien, Statuen, Terrassen, Park und Wasserbuffet.

Italiano :

Costruito nel 1723 da Joseph Bonnier, tesoriere delle tenute della Linguadoca, il castello di Mosson è un monumento eccezionale, di cui oggi rimangono solo le vestigia: il grande salone con le sue superbe gipserie, le statue, le terrazze, il parco e il buffet d’acqua.

Espanol :

Construido en 1723 por Joseph Bonnier, Tesorero de los Estados de Languedoc, el castillo de la Mosson es un monumento excepcional, del que hoy sólo quedan los vestigios: el gran salón con sus soberbias yeserías, las estatuas, las terrazas, el parque y el bufé acuático.

L’événement LE CHÂTEAU BONNIER DE LA MOSSON Montpellier a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT MONTPELLIER