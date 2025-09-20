Le château d’Auzers, trois visites différentes proposées ! Château d’Auzers Auzers

Le château d’Auzers, trois visites différentes proposées ! 20 et 21 septembre Château d’Auzers Cantal

Ad 9 € – Jeune 5 € (4 à 14 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Trois visites différentes proposées !

14h30 La « Classique » : visite guidée.

15h30 La « Jeune Public » vous l’aimez tellement que nous la proposons tous publics. Très rythmée…

16h30 « Le château d’Auzers, de la Révolution à Napoléon » : incontournable ! Une véritable page d’histoire qui transporte dans le fabuleux destin de Jean-Louis d’Auzers et son incroyable aventure napoléonienne.

Château d’Auzers 15240 Auzers Auzers 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 78 62 59 http://www.chateau-auzers.com

Journées européennes du patrimoine 2025

©Jean-Michel Peyral